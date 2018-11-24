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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Polis Demir Korkuluk Korkuluk Gesi Sulama Kanalı 


Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, oyun oynarken kanalın kenarındaki demir korkulukları geçen 6 yaşlarındaki 2 çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. O sırada kanal kenarındaki bir köfte yapan minibüsün önünde otururken çocukların düştüğünü gören İbrahim ve Erkan Karaçizmeli, suya atlayarak çocukları çıkartmaya çalıştı. Eşarpları birbirine bağlayıp halat yaptılar Çevredekilerin de kanal kenarına zincir yapıp eşarpları birbirine bağladı. Çocuklar, uzatılan eşarplar kullanarak çıkarılamayınca bu sefer temizlikte kullanılan çekpas uzatıldı. Çekpası uzatan şahsın da ayağı kayınca suya düştü. Suya düşen şahıs çocuklardan birini çıkartmayı başardı. Diğer çocuğu çıkartmak için ise bir ip bulunarak uzatıldı. Uzun uğraşlar sonucu çıkartılan 2 boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kanaldan kurtarılırken korku içinde ağlayan çocukları, vatandaşlar ' Korkmayın ' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yanlarında herhangi bir yakını olmadığı öğrenilen çocuklar, olay yerine gelen polisler tarafından karakola götürüldü.
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