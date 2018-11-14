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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suçluyu kovalayan polisler kaza yaptı: 1 polis yaralı

Suçluyu kovalayan polisler kaza yaptı: 1 polis yaralı

Sancaktepe ' de bir suçluyu kovalayan polis, kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Polis Müdahale Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Servis Şoförü 


Kazada 1 polis yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 21.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe polis ekibi bir suçluyu kovaladığı sırada, ekip aracını kullanan polis direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 JZ 5429 plakalı araçla çarpıştı. Yaşanan kazada ekip aracında bulunan bir polis memuru yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı yara almadan atlatan polis ise telsizden anons geçerek kaza yaptıklarını söyleyip ambulans talep etti. Gelen anons üzerine polis merkezi olay yerine çok sayıda ekibi sevk ederken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı polis müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralı polis çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanın olayı anlatan servis şoförü, “Aradan çıkıyordum, onlarda suçluyu almak için hızlı gidiyorlardı. Birden çarpınca döndüm ve aşağıya indim. Onlar vurdu” dedi.

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