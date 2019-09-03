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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Kocaeli ' nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için yarı çıplak şekilde sokakta dolaşan vatandaşı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Polis merkezine götürülen şahıs için polis ekibi, mağazadan kıyafet aldı.

Hastane Polis Merkezi Polis Memuru İç Çamaşırı Polis Ekipleri 


Olay, Kocaeli ' nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi ' nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova ' dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli ' ye gelen A.Ş. isimli şahıs, sokakta yarı çıplak şekilde dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi. Şahıs sokakta yarı çıplak şekilde dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında yarı çıplak şekilde dolaşan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki göstererek bir grup ise A.Ş. ' yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş. ' yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı. Linç edilmek istenen şahsa polis mağazadan kıyafet aldı Polis ekipleri tarafından A.Ş., yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi. Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı. Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ' ne götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.
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