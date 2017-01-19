Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada! Haberi

Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada! Haberi

Bursa'da 3 kişi arasındaki silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Silahlı Çatışma Namık Kemal 


Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İki araçtan inen 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cadde üzerindeki silahlı kavga bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülere göre, hareket halindeyken caddede duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açıyor.

Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açıyor. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada yaralanan olmuyor.

Ticari araçtan inen başka bir kişinin sözlü müdahale etmesiyle kavga aniden sona eriyor. Kavgaya karışanlar araçlarına binip olay yerinden ayrılıyor.

İlgili Foto Galeriler
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Eski AK Partili aracında infaz edildiEski AK Partili aracında infaz edildi
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı