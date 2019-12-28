Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı İzle

-MURAT LİMON'UN KONUŞMASI



( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Taksi durağının maskotu ‘Şanslı’ TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde soğukta aç kalan Mardin cinsi güvercine taksiciler sahip çıktı. Soğuk havada bitkin durumda olduğu gözlenen Mardin cinsi bir güvercin, yeni otogar kavşağı karşısında bulunan İtimat Taksi durağının camına kondu. Duyarlı taksi çalışanları, aç kalan güvercine yardım eli uzattı. Durağın maskotu haline gelen güvercine ‘Şanslı’ adı verildi.

Taksi durağı çalışanları olarak, soğuk kış ayında zorda kalan her hayvana sahip çıktıklarını belirten Murat Limon, “Taksi durağımızın camına konan güvercinin bitkin haldeki durumuna çok üzüldük. Daha sonra güvercini içeri alıp, onu besledik. Bir süre sonra kendine geldi. O artık sıcak bir yere kavuştu” dedi.





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