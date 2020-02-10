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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sobadan zehirlenen 2 aylık hamile kadın ölümden döndü İzle

Sobadan zehirlenen 2 aylık hamile kadın ölümden döndü İzle

KADININ HASTANEDEN SEVK EDİLME GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri Genç Kadın Hamile Kadın 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 aylık hamile bir kadın ölümden döndü. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen kadın Bursa'ya sevk edildi. Olay İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Gulcjhrk Jabborova isimli yabancı uyruklu bir kadın, evinin ısınması için sobaya kömür atarak uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı uyuya kalan talihsiz kadını zehirledi. Eşi durumu fark ederek talihsiz kadını baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini teşhis ederek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gulcjhrk Jabborova isimli kadının 2 aylık hamile olduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu tespit edildi. Burada yapılan tedavinin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen Jabbarova Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
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