Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu İzle

Şişli’de 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu İzle

polis ekilerinden görüntü

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-ambulanstan görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- İşten gelen adam, karısını evde ölü buldu İSTANBUL

- Şişli’de, 28 yaşındaki genç kadın işten gelen kocası tarafından evde ölü bulundu. Neye uğradığını şaşıran koca sinir krizi geçirince, komşuları durumu polise haber verdi. Olay, dün akşam saat 22.00 sularında Şişli Paşa Mahallesi 1.Hakan Sokak 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve gelen koca, kapıyı açtığında karısı M.A.’nın hareketsiz salonda yattığını gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren koca, bağırmaya başladı.
Bağırışları duyan komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 28 yaşındaki M.A’nın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan genç kadının öldüğünü haber alan yakınları eve akın ederek, ağıt yaktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı