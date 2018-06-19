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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şırnak’ta EYP patlaması: 1 şehit, 2 asker yaralı İzle

Şırnak’ta EYP patlaması: 1 şehit, 2 asker yaralı İzle

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hastane Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Teröristler Helikopter 


Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

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