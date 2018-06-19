Şırnak’ta EYP patlaması: 1 şehit, 2 asker yaralı



Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.



