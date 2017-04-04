Şırnak'ta bombalı saldırı



Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda 3 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Açıklamada, devam eden operasyonlarda toplam 5 bölücü terör örgütü mensubunun da öldürüldüğü kaydedildi.

