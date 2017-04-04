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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta bombalı saldırı

Şırnak'ta bombalı saldırı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Gabar Dağı Bombalı Saldırı Gabar 


Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda 3 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada, devam eden operasyonlarda toplam 5 bölücü terör örgütü mensubunun da öldürüldüğü kaydedildi.
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