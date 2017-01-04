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4 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Sınırda terörist alarmı Haberi

Sınırda terörist alarmı Haberi

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bulgaristan Güvenlik Önlemi Sınır Kapısı 


Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.



Ekipler, özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.

Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.

Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.
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