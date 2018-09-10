Sınıra sevkıyat sabaha kadar sürdü İzle

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-Genel ve detaylar



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’ye yapılan askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü. Kilis’ten Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün geceden başlayan yoğun sevkıyat sabaha kadar sürdü. Türkiye'nin farklı illerinden gelen askeri araç ve personel, geniş güvenlik tedbirleri arasında Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Çobanbey-Azez tarafına doğru seyir etti Askeri araçlar ile personellerin sevkıyatı sabaha kadar sürdü. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği öğrenildi.

