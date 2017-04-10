Sinir krizi geçiren kız kollarını kesti



Çevredeki vatandaşların olay yerine polis ekiplerini çağırmasıyla ikna çabalarına başlanan H.D. tüm çabalara rağmen ikna olmadı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kızı başka bir arkadaşı gelerek yarım saatlik çaba sonunda ikna etti. H.D.'nin üst geçitten inmesini sağlayan arkadaşı yaralı kızı kucağına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kollarında kesikler bulunan H.D. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

