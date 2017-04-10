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10 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Sinir krizi geçiren kız kollarını kesti

Sinir krizi geçiren kız kollarını kesti

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen H.D. isimli genç kız, Deniz isimli kız arkadaşıyla tartışınca sinir krizleri geçirdi. Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan genç kız yanında bulunan jiletle kollarını kesmeye başladı.

Tıp Fakültesi Genç Kız Paşaköy 


Çevredeki vatandaşların olay yerine polis ekiplerini çağırmasıyla ikna çabalarına başlanan H.D. tüm çabalara rağmen ikna olmadı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kızı başka bir arkadaşı gelerek yarım saatlik çaba sonunda ikna etti. H.D.'nin üst geçitten inmesini sağlayan arkadaşı yaralı kızı kucağına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kollarında kesikler bulunan H.D. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
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