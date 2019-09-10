Sincan’da yumruklu kavga kamerada

Ankara ' nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile son buldu. Kavga kameralara da yansıdı.Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ile yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada yumruklar konuştu.
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