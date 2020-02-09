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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya düştü

Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya düştü

Şırnak ' ın Silopi İlçe Adliyesinde 44 parça halinde 100'er gramlık patlayıcı ele geçirildi. Adliyede yapılan incelemelerde binanın kirişlerinde çok sayıda oluk açıldığı tespit edilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Dolar Alüminyum Folyo Alüminyum 


Edinilen bilgilere göre, 8 Şubat ' ta Silopi Adliyesinde hizmetli olarak çalışan E.A., Silopi Cumhuriyet Başsavcısını telefonla arayarak Adliye Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ' nin yaklaşık 4 ay önce definecilik amaçlı 45 adet kaya kırıcı olarak bilinen patlayıcı maddeleri internet üzerinden kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç. ' nin patlayıcıları Silopi Adliyesi ' nde oluşturulan boşluklara yerleştirileceğini öğrendiğini iletti. E.A. ' nın bilgi vermesi üzerine Silopi Adliyesi ' ne uzman ekipleri sevk edildi. Silopi Adliyesinde bulunan bilgi işlem odasında yer gösterme sonucu yapılan incelemede 44X100 gram patlayıcı madde siyah poşet içerisindeki kutunun içinde bulundu. Uzman ekipler ayrıca, adliyenin muhtelif kiriş noktalarında çok sayıda oluk bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından E.A., B.Ç., B.Y., F.Y., M.Y.T. ile A.Ç. gözaltına alındı. Silopi Adliyesi Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ' nin ikametinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisine sarılı vaziyette 1 adet patlayıcı madde, 3 balya halinde toplamda 29 bin 805 Amerikan doları ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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