Silahla evi tarayıp kayıplara karıştılar



Edinilen bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Bir araç ile sokağa gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki silahlarla araç içerisinden sokak üzerinde bulunan bir binanın 3. katını ateş ettiler. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridi ile sokağın bir kısmını kapatarak incelemelerde bulundu. Boş kovanların görüldüğü sokak bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar başladı.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.



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