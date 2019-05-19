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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt'teki 19 Mayıs etkinliklerinde bayılan öğrenciye Vali Atik müdahale etti Haberi

Siirt'teki 19 Mayıs etkinliklerinde bayılan öğrenciye Vali Atik müdahale etti Haberi

Öğrencinin bayılması

İlk Müdahale Hastane Öğrenciler 

-Vali Atik’in müdahalesi
-Ambulansla hastaneye kaldırılması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde sıcaktan tansiyonu düşen öğrenci bayıldı. Olayı gören Siirt Valisi Ali Fuat Atik müdahale etmek için yardıma koştu. Siirt'te eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Tören sırasında Milli Egemenlik Lisesi öğrencilerinden Ali Etiz, sıcaktan tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören Siirt Valisi Ali Fuat Atik, tören alanında bulunan ambulanstaki sağlık görevlileri ile birlikte gence ilk müdahaleyi yaptı. Lise öğrencisi, tören alanındaki müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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