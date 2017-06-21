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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu

Şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu

Gaziantep ' in Nizip ilçesinde yağan yağmurla birlikte şiddetini artıran fırtına nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu.

Kanuni Sultan Süleyman Şiddetli Fırtına Yaz Fırtınası Şiddetli Rüzgar 


Edinilen bilgilere göre şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan iki apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki araçların üstüne düştü. O sırada araçta olan bir vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı. Can kaybının yaşanmadığı olayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bulvarı iki taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise çatının uçtuğu bölgede inceleme yaptı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nizip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Barış Akdoğan, meydana gelen fırtınadan çatıların uçması ile bulvar üzerindeki bazı ağaçların kırıldığını, çatıların ve kırılan ağaçların yolu trafiğe kısa süreli kapattığını belirterek, park ve bahçeler personellerinin tamamının şuan seferber olduğunu ve yolu en kısa sürede trafiğe açtığını belirtti.

Yapılan çalışmaların sonunda çatıya ait parçaların yoldan kaldırılması üzerine bulvar trafiğe yeniden açıldı.
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