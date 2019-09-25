Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü

Edinilen Bilgiye göre; Yenişehir -İznik karayolunda meydana gelen olayda K.A ' nın kullandığı 34 RK 1927 plakalı lüks araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla kendini dışarı atan sürücü yangın tüpü ile yanan arabasına müdahale etti. Araç sahibi K.A ' nın yardımına Yenişehir ve İznik itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonunda küle dönen araç söndürüldü.
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