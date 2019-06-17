Seyir halindeki tır alev alev yandı... Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı Haberi

-Vatandaşın birinden yaklaşmayın patlayıcı olabilir uyarısı

-Yükselen dumanlar ve bir anda meydana gelen patlama

-İtfaiye müdahalesi

-Küle dönen tır



( HATAY )- İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi HATAY



- Hatay’da seyir halindeyken alev alan plastik ve kağıt yüklü tır tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun-Payas Otobanı Sarıseki mevkisinde seyir halinde olan 31 R 124 plakalı tırın dorsesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği tır yangınında sürücü Hüseyin D., tırı kenara çekerek araçtan uzaklaştı. Dumanların gökyüzünü kapladığı tır yangınında, meydana gelen patlama paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunun Payas istikametine gidişte trafiğe kapanan yol, yangın söndürüldükten sonra tekrar trafiğe açıldı.

