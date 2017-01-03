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3 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki araç duran kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İzle

Seyir halindeki araç duran kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İzle

Denizli ' nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Çameli istikametinden Acıpayam yönüne giden 48 Z 0437 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Denizli karayolu kavşağı yakınlarında Aligöz mevkiinde arızalandığı için yol kenarında durduğu ileri sürülen Karayollarının taşeron firmasına ait 80 FC 188 plakalı kamyona çarptı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın içinde sıkışan 2 kişi ile yol kenarında bulunan bir işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Ömer Acar, Yusuf Ay ve İsmail Turgut'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan V.Ö. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

lay yerinde yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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