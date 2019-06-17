Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren genç kadına tahliye İzle
Antalya ' da birlikte yaşadığı sevgilisini kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi genç kadın, tekrar hakim karşısına çıktı. Nurcan S., “Amacım öldürmek değildi, ölmemekti. Cengiz iriyarı güçlü bir insandı zaten benim ona gücüm yetmez. Ben o gece elimden gelen her şeyi yaptım” dedi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen genç kadının yakınları adliye koridorlarında sevinç gözyaşları döktü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım