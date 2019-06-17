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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren genç kadına tahliye İzle

Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren genç kadına tahliye İzle

Antalya ' da birlikte yaşadığı sevgilisini kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi genç kadın, tekrar hakim karşısına çıktı. Nurcan S., “Amacım öldürmek değildi, ölmemekti. Cengiz iriyarı güçlü bir insandı zaten benim ona gücüm yetmez. Ben o gece elimden gelen her şeyi yaptım” dedi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen genç kadının yakınları adliye koridorlarında sevinç gözyaşları döktü.

Antalya 

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