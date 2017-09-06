Servisçilerin okul bahçesindeki silahlı kavgası kamerada Haberi

Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulu'nda dün öğle saatlerinde servisçiler arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada Cüneyt Elik isimli şahıs hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.Kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okula bir araç giriyor. Daha sonra kavgada yaralanan bir kişinin yerde yattığı görülüyor. Ardından yaralı şahıs taksiyle hastaneye götürülüyor. Bu sırada diğer şahısların ellerindeki silahları beline koydukları görülüyor.Öte yandan servisçilerin arasındaki kavganın geçen yıldan beri sürdüğü öğrenildi. İki grup okulda karşılaşınca tekrar birbirlerine girdikleri öğrenildi. Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınırken, üç kişinin de arandığı öğrenildi.

