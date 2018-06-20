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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı

Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı

Hakkari ' nin kırsal alanlarında güvenlik güçleri tarafından PKK ' lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlara karşı, güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak isteyen teröristleri, kullandıkları şemsiyeleri ile İnsansız Hava Aracı'na böyle yakalandılar.

Güvenlik Güçleri Akalan Ormanlı Teröristler 


Hakkari ' nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK ' lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA ' ya yakalanmamak için şemsiye kullanıyor. 3 teröristin ormanlık alanda şemsiyeli halde ilerlerken İHA tarafından saniye saniye takip edilerek görüntüleri kaydedildi. Teröristler hızı bir şekilde ilerledikleri ormanlık alanda akıbetlerinin ne olduğu öğrenilemedi. (EKİP-ŞAK-
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