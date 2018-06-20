Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı



Hakkari ' nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK ' lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA ' ya yakalanmamak için şemsiye kullanıyor. 3 teröristin ormanlık alanda şemsiyeli halde ilerlerken İHA tarafından saniye saniye takip edilerek görüntüleri kaydedildi. Teröristler hızı bir şekilde ilerledikleri ormanlık alanda akıbetlerinin ne olduğu öğrenilemedi. (EKİP-ŞAK-

