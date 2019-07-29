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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde ölen çocukların son görüntüleri ortaya çıktı Haberi

Selde ölen çocukların son görüntüleri ortaya çıktı Haberi

ÇOCUKLARIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ali İl Sel Felaketi Felaket 

-DETAY
-Sarı tişört Sanem Kaplan
-Kırmızı tişört Funda Kaplan
-Mavi tişört İlayda Sinem Kaplan
-Görüntüyü Çeken Nilgün Kaplan

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında selde ölen çocukların son görüntüleri ortaya çıktı. Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulundu. Selde kaybolan çocuklardan İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu. Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Nilgün Kaplan'ın çocuklarla birlikte köy içinde gezme anları ve birbirleriyle yaptıkları sohbet görünüyor. Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin son isteğinin ise Akçakoca ya da Esmahanım köyünde hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılması olduğu öğrenildi.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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