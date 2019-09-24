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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi'...Kahramanmaraşlılar şehit cenazesi için Valiliğe yürüdü

Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi'...Kahramanmaraşlılar şehit cenazesi için Valiliğe yürüdü

Irak ' ın kuzeyinde PKK ' lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer ' in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi.

İlk Müdahale Şehit Yakınları Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri Şehit Cenazesi 


26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya ' ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş ' ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliği'ne geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti.
Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya ' da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.

Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya ' da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer'in cenazesi ise Namazgah'ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
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