Şehit olan askerin türkü söylediği video ortaya çıktı



Ardından da çekilen bu videoyu ' Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler ' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Şehit er Parhan ' ın yanık sesiyle söylediği şarkı dinleyenlerin yüreklerini yaktı.



Aslen Şanlıurfa ' lı olan ailesinin İzmir ' de yaşadığı öğrenilen şehit er Sefa Parhan ' ın naşı, yapılacak olan işlemlerin ardından askeri törenle memleketine uğurlanacak.

