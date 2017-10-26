Şehit olan askerin türkü söylediği video ortaya çıktı
Tekirdağ ' ın Saray ilçesindeki 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası ' nda vatani görevini yapan ve asker arkadaşları ve komutanları tarafından oldukça sevilen Sefa Parhan, terhisine günler kala asker arkadaşları ile birlikte Orhan Ölmez ' in ' Su misali ' adlı şarkısını seslendirdi.
Ardından da çekilen bu videoyu ' Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler ' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Şehit er Parhan ' ın yanık sesiyle söylediği şarkı dinleyenlerin yüreklerini yaktı.
Aslen Şanlıurfa ' lı olan ailesinin İzmir ' de yaşadığı öğrenilen şehit er Sefa Parhan ' ın naşı, yapılacak olan işlemlerin ardından askeri törenle memleketine uğurlanacak.