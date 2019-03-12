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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Seçim ofisi açılışında terör propagandası yapan 12 HDP'li adliyeye sevk edildi Haberi

Seçim ofisi açılışında terör propagandası yapan 12 HDP'li adliyeye sevk edildi Haberi

Şahısların getirilişi

Jandarma Güvenlik Önlemi Propaganda Terör Örgütü Basın Mensupları 

-adliyeye çıkarılmaları
-Adliyeden görüntü

( KOCAELİ ) - Kocaeli'de seçim ofisi açılışında PKK türküsü söyleyerek halay çeken 12 HDP'li gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de HDP seçim irtibat bürosu açılışında PKK'yı öven türkü çalarak halay çektiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 12 şahıs, adliyeye sevk edildi. Olay önceki gün Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Hereke HDP seçim bürosunun açılışında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, açılışta terör örgütünü övücü türkü söyleyerek halay çekildiğini, terör örgütü ve lideri için övücü sloganlar atıldığını tespit etti. Bir süre gruba uyarılarda bulunan jandarma ekipler, türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ve bölücü sloganlar eşliğinde halay çeken D.A., C.T., H.P., H.B., İ.B., Ö.K., Ö.A., F.T., U.G. ile Y.Ç. adlı şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden bazıları ise adliye merdivenlerinde basın mensuplarına tepki gösterdi.
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