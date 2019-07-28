Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı İzle

Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı.

Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı.

Yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde Eren ' in cansız bedenine ulaşıldı. Bot ile karaya çıkartılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

