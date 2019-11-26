Şantajcı buluşma yerinde böyle yakalandı



S.Ç., bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğine gelerek müracaatta bulundu.Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda müşteki S.Ç., şüpheli şahsın buluşma adresi olarak verdiği Atatürk Bulvarı Laleli Camii avlusuna gitti. Müşteki şahıs şüpheli şahsa parayı verdiği esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



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