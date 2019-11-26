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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şantajcı buluşma yerinde böyle yakalandı

Şantajcı buluşma yerinde böyle yakalandı

Kütahya'da, sevgili olduğu kadından şantajla 8-10 bin TL isteyen şüpheli, polis tarafından buluşma yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şantajla para isteyen şahsın yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı.Alınan bilgiye göre, S.Ç. isimli kadın, yaklaşık 4 ay önce evinin sokağında manav işleten H.Ü. isimli şahısla tanıştı. S.Ç. ve H.Ü. arasında tanışıklık bir süre sonra ilerledi. H.Ü., S.Ç.'den kullanmış olduğu telefona WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine 8-10 bin TL vermesini, bu parayı ödemediği takdirde elinde bulunan görüntüleri ailesiyle paylaşacağını söyledi.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


S.Ç., bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğine gelerek müracaatta bulundu.Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda müşteki S.Ç., şüpheli şahsın buluşma adresi olarak verdiği Atatürk Bulvarı Laleli Camii avlusuna gitti. Müşteki şahıs şüpheli şahsa parayı verdiği esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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