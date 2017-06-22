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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa ' da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa Trafik Kazası 


Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gece Şanlıurfa ' nın Suruç İlçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.P. ' nin kullandığı 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Makbule Polat hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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