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11 Şubat 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da rehine krizi

Şanlıurfa'da rehine krizi

Şanlıurfa'da eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan kişi polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Acil Servis Rehin Şanlıurfa Rehine Krizi 112 Acil Servis 


Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye illçesi Direkli Mahallesi'nde ismli öğrenilemeyen kişi otomobildeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor.
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