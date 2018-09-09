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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kan davası ölümle sonuçlandı

Şanlıurfa’da kan davası ölümle sonuçlandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan kan davası nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan kişi, arasında çocukların da bulunduğu yakınlarının gözü önünde öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, 2012 yılında Harran'a bağlı Damlasu kısal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktı. İddiaya göre, C.K.'nın babası S.K., silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettikten sonra kan davası başladı.

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S.K.'nın ölümünün ardından çocukları köyden ayrılarak başka bir kente yerleşti. S.K.'nın çocukları babalarının ölümünden Mehmet Ç. ve Mehmet Ç.'nin dayılarını sorumlu tuttu. Bu olayla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle kimse tutuklanmamıştı. Kan davasına dönüştüğü ileri sürülen olay sonrası yaşanan ikinci olay ise, dün Harran ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinin yakınında yaşandı. Mehmet Ç., ailesinin içerisinde bulunduğu aracın yakınında C.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İlk olarak Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra ambulansla Şanlıurfa ' ya sevk edildi. Mehmet Ç., hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçe merkezinde, PTT şubesinin yakınında yaşanan olayın ardından tetiğe basan ve kaçan C.K. ise Özel Harekat polislerinin 'drone' ile yaptığı arama sonucu yakalandı. Yakalanan C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan yaşanan silahlı saldırıda C.K. ' nın silahından çıktığı iddia edilen kurşunların içerisinde çocukların da bulunduğu araca isabet etti. Yaşanan olayda çocuklar şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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