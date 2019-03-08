Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanı alev alev yandı İzle

Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanı alev alev yandı İzle

Alevli yangın görüntüsü

-Olay yeri ve itfaiye
-Dükkanın içerisi
-Dükkan sahibi röp.

( İSTANBUL )- Dükkan sahibi pastaneye gittiği esnada sobadan dolayı yangın çıktı İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanından sobadan dolayı yangın çıktı. Konteyner tipi küçük dükkanın sahibi pastaneye gittiği esnada çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangında dükkan kullanılamaz hale geldi. Sancaktepe Merve Mahallesinde bugün sabah saatlerinde bir lastikçi dükkanında yangın çıktı. Konteryner tipi küçük lastikçi dükkanın sahibi Şakir K. dükkanın içerisindeki sobayı yaktı, ardından pastaneye kahvaltılık almak için gitti. O esnada dükkanda sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, dükkanın sahibine durumu hemen haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yanan dükkanın sahibi Şakir K.; “Ben pastaneye kahvaltılık almak için gittim. O esnada köşeden biri geldi beni çağırdı dedi ki abi senin dükkan yanıyor. Geldim baktım ki iş işten geçmiş” dedi.
(HA-EY
İlgili Foto Galeriler
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı