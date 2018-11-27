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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ'nün polis mahrem sorumlu eşlerine operasyon: 8 gözaltı İzle

Samsun merkezli FETÖ'nün polis mahrem sorumlu eşlerine operasyon: 8 gözaltı İzle

Gözaltına alına kadınların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Polis Mahrem Öğretmen 

-Emniyet binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kadın gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Konya ve Tokat illerini de kapsayan örgütün polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 8 şüpheli kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların kocalarının polis mahrem sorumlusu oldukları ve daha önce gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin ev hanımı, FETÖ'ye münazır kurumlarda çalışan personel ve öğretmen oldukları öğrenildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock ve Eagle kullandıkları iddia edilen şüphelilerin Bank Asya katılım hesaplarının bulunduğu, FETÖ'ye münazır dernek ve sendika üyelikleri olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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