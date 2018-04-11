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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun’da 2 yunus ölüsü karaya vurdu Haberi

Samsun’da 2 yunus ölüsü karaya vurdu Haberi

Karaya vuran yunuslardan detaylar

Polis Bild Yunuslar 

-Belediye yetkililerinin yunusları taşıması
-Röportaj

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Samsun’un Atakum ilçesinde 2 yunus ölüsü karaya vurdu. Atakum ilçesi Denizevleri ve Yeni Mahalle sahiline iki yunusun vurduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Büyükşehir Belediyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede yavru olan yunusların telef olduğunu belirledi. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ölü yunusları çöp torbalarına koyarak bölgeden kaldırdı. Yunusların kesin ölüm sebepleri yetkililerin yapacağı çalışma sonucu belli olacak.
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