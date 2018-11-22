Samanlar arasında kaçak servet çıktı



KOM ekipleri saman yüklü 33 AGB 98 plakalı Ramazan B ' nin kullandığı tırı İnegöl girişinde durdurularak arama yaptı. Arabada yapılan aramalarda birşey bulamayan ekipler, Gemlik'te bulunan gümrüğe ait X-Ray tarama cihazına kamyonunu soktu. Burada özel olarak zulalanmış kaçak sigaranın olduğu görüldü.

Samanlar boşaltıktan sonra özel bölüm ekipler tarafından açıldı. Açılan bölümde 45 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan Şırnak ' tan Bursa ' ya kadar kamyon yüklü araca öncülük yaptığı tespit edilen 33 ABG 388 plakalı otomobili kullanan Mehmet K, ile yanında bulunan İsmail K, da gözaltına alındı. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AF

