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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakarya’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Haberi

Sakarya’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Haberi

Olay yeri detaylar

Sağlık Ekibi Jandarma Karya Silahlı Kavga 

-Silahlardan detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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