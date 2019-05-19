Sakarya’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Haberi

-Silahlardan detaylar



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

