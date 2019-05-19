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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı çatışma hastaneye sıçradı Haberi

Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı çatışma hastaneye sıçradı Haberi

- Hastane önünden çıkan arbededen görüntü

Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polisin müdahalesi
-- Geçilen görüntüler

( SAKARYA )- Üniversite hastanesi önünde çıkan çatışmada polis ve siviller yaralandı SAKARYA

- Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahların ateşlenmesi sonucu polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde öğle saatlerinde tarlalarını ilaçlayan vatandaşlara silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda edinilen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralılar konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sevk edildiği hastanelerden biri olan Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Jandarma ve polis ekiplerince ilk olarak yatıştırılan arbedenin tekrar başlaması üzerine silahlar ateşlendi. Çıkan çatışmada polis ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
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