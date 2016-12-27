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27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Safra kesesinden 208 adet taş çıkarıldı

Safra kesesinden 208 adet taş çıkarıldı

Alaşehir Devlet Hastanesinde ameliyat edilen 59 yaşındaki Havana Taşdelen'in safra kesesinden 208 adet taş çıktı. Doktorları bile hayrete düşüren ameliyat sonrası yaşlı kadın sağlığına kavuştu.

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Alaşehir'e bağlı Girelli Mahallesi'nde oturan Havana Taşdelen, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde muayene oldu. Muayenesini yapan Genel Cerrah Operatör Doktor Güvenç Diner, hastanın muayenesinde ve tahlil sonuçlarında safra kesesinde taş olduğunu, tedavisi için mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Alaşehir Devlet Hastanesinde ameliyatı yapılan Havana Taşdelen'in safra kesesi alınırken, safra kesesinden çıkan irili ufaklı 208 adet taş hem doktorları, hem de görenleri şaşırttı.
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