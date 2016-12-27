Safra kesesinden 208 adet taş çıkarıldı



Alaşehir'e bağlı Girelli Mahallesi'nde oturan Havana Taşdelen, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde muayene oldu. Muayenesini yapan Genel Cerrah Operatör Doktor Güvenç Diner, hastanın muayenesinde ve tahlil sonuçlarında safra kesesinde taş olduğunu, tedavisi için mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi.



Alaşehir Devlet Hastanesinde ameliyatı yapılan Havana Taşdelen'in safra kesesi alınırken, safra kesesinden çıkan irili ufaklı 208 adet taş hem doktorları, hem de görenleri şaşırttı.

