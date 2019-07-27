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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rize'de dehşet anlar kamerada... Genç kızı yumrukla bayılttı, sonra tekmeledi

Rize'de dehşet anlar kamerada... Genç kızı yumrukla bayılttı, sonra tekmeledi

Rize ' de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Adli Kontrol Tutuklama Talebi Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 


Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (HFD-ÖS-Y)
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