Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Raydatör deposunda uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi Haberi

Raydatör deposunda uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi Haberi

narkotik köpekle araçta yapılan arama

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dedektör Köpek Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

-aracın motor bölümü
-radyatör ve deposundaki uyuşturucu maddenin plastik kaba aktarılması
-Ele geçirilenler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te polis ekipleri durdukları bir aracın radyatör depolarına gizlenmiş sıvı halda 9 litre 700 mililitre uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Şahinbey ilçesi Günekkent Mahallesi Gaziantep Üniversitesi yakınlarında seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada, dedektör köpek aracın motor kısmında tepki verdi. Ekipler aracın motor bölümünde yaptıkları ilk aramada herhangi bir zulo yada gizli bölmeye rastlamadı. Ekipler yaptıkları detaylı aramalarda ise radyatörün iç kısmına ve yedek su deposuna zulalanmış ve sıvı halde halde bulunan 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı