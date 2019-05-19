Raydatör deposunda uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi Haberi

-aracın motor bölümü

-radyatör ve deposundaki uyuşturucu maddenin plastik kaba aktarılması

-Ele geçirilenler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te polis ekipleri durdukları bir aracın radyatör depolarına gizlenmiş sıvı halda 9 litre 700 mililitre uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Şahinbey ilçesi Günekkent Mahallesi Gaziantep Üniversitesi yakınlarında seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada, dedektör köpek aracın motor kısmında tepki verdi. Ekipler aracın motor bölümünde yaptıkları ilk aramada herhangi bir zulo yada gizli bölmeye rastlamadı. Ekipler yaptıkları detaylı aramalarda ise radyatörün iç kısmına ve yedek su deposuna zulalanmış ve sıvı halde halde bulunan 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

