Pos makinesi dolandırıcılığı kamerada



500 TL'lik telefonu beğenen ve pazarlık yaparak 475 TL'ye anlaşan şahıs kredi kartı ile ödeme yapmak istedi. Müşteri kılığında gelen dolandırıcı şahıs, kredi kartını pos makinesine soktuktan hemen sonra işlemi iptal etti. Şifre girer gibi yapıp enter tuşuna basarak bir önceki işlemin slipini çıkartan ve işlem onaylanmış gibi gösteren şahıs pos makinesini iş yeri sahibine uzattı. Bu dakikadan sonra iş yeri sahibi Mehmet Özkan'a sorular sorarak oyalayan şahıs, daha sonra telefonu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi ise yapmış olduğu 475 TL'lik işlemin faturasını kesmek isteyince dolandırıldığını anladı.



