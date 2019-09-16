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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisin falezlerde manzara izlemek isteyen kadınla imtihanı

Polisin falezlerde manzara izlemek isteyen kadınla imtihanı

Olay yerinden detay

Kadın Polis Polis Merkezi Polis Memuru Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Polisin kadını ikna etme çabaları
-Kadının polise direnmesi
-Falezlerin ucuna yönelmesi
-Polisin müsade etmemesi
-Gazetecilerle diyaloğu
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kadın polis memurunun ikna etme çabası
-kadının polis merkezine götürülüşü

( ANTALYA - ÖZEL)- Ekipler manzara seyretmek istediğini söyleyen genç kadına müsaade etmeyip, 1 saat dil döktü- Bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de genç kadın, ‘Ne kadar karizmatikler’ şeklinde cevap verdi. ANTALYA

- Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de genç kadın, ‘Ne kadar karizmatikler’ şeklinde cevap verdi. Konyaaltı Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.’ya ekipler müsaade etmeyip uzun süre dil döktü. “Ne kadar karizmatikler” Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de, ‘Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle’ karşılığını verdi. Bölgeye çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan Arzu A., ardından kadın polis memurunun iknasıyla falezlerden uzaklaştı. Arzu A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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