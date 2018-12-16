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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisin defineci aradığı çukur bu kez boş çıkmadı...Çukuru kazan defineciler yakalandı Haberi

Polisin defineci aradığı çukur bu kez boş çıkmadı...Çukuru kazan defineciler yakalandı Haberi

Adliyeye sevk

Polis Kaçak Kaçak Kazı Akalan Trol 

--Arşiv Görüntü-
-Operasyonlardan görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde polis, geçtiğimiz salı günü kaçak kazı yapılan 4 metre derinlikteki çukura halatla İnip defineci aramıştı. Çukuru kazan defineciler, bu kez o çukurda suç üstü yakalandı. İznik'te sabaha karşı saat 05. 00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazdığı bölgeyi kontrol eden polis, bir sürprizle karşılaştı. 4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A., Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.
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