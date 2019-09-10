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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinkaya’nın görüntüleri ortaya çıktı

PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinkaya’nın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır ' da 30 Ağustos Cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya ' dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmasının arından polis yüzlerce görüntüyü izleyerek Süleyman Çetinkaya ' nın MOBESE kayıtlarını ortaya çıkardı. Görüntülerde Çetinkaya'nın ilçe otogarında görüntülü görüşme yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılarla buluşup terör örgütüne katıldığı iddia edildi.

Polis Hastane Oturma Eylemi Cep Telefonu Terör Örgütü 


Diyarbakır ' da 30 Ağustos 2019 Cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya ' dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. 17 Yaşındaki Süleyman Çetinkaya 30 Ağustos günü ortadan kaybolduktan sonra anne Fevziye Çetinkaya ile Şahap Çetinkaya çocuklarını bulmak için birçok yere başvurdu, ancak çocukları bulamazken, bunun üzerine karakola bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada Süleyman Çetinkaya ' nın kırsalda bağlantı kurduğu teröre müzahir bir kişiyle son olarak cep telefonuyla görüntülü konuştuktan sonra Diyarbakır ilçe otogara gittiği, burada yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında terör örgütü PKK ' ya katıldığı ortaya çıktı.Görüntülerde Süleyman Çetinkaya ilk olarak Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine akrabaları ile birlikte eniştesinin ziyaret ediyor, ardından da oradan ayrıldıktan sonra telefon görüşmeleri ile birlikte yönlendirilerek ilçe otogarına gidiyor. Süleyman Çetinkaya ' nın görüntülerde ilçe otogarında Mardin Kızıltepe ' ye gittiği buradan da dağa götürülerek PKK ' ya katıldığı iddia ediliyor.
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