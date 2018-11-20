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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Pendik'te dev makaralara sarılı elektrik kablolarını böyle çaldılar İzle

Pendik'te dev makaralara sarılı elektrik kablolarını böyle çaldılar İzle

Hırsızların gelişi

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Kapıyı açmaları
-Kabloları yüklemeleri
-Minibüsü çevirmeleri
-Arka kapıdan makarayı yüklemeleri
-Genel detay

( İSTANBUL )- Bu kadarına da “pes artık” dedirten kablo hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- Pendik'te bir elektrikçi dükkanına giren 5 hırsız 50 bin TL değerinde olan dev makaralara sarılı elektrik kablolarını çaldı. Makaralardan biri aracın yan kapısından sığmayınca, minibüsü çevirerek arka kapıdan yüklediler. Hırsızların bu kadarına da “pes artık” dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Pendik'te bulunan bir elektrikçi dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir elektrik dükkanın önüne minibüsle 5 kişi, dükkanın kapısını açmaya çalıştı. Minibüsten inen 2 kişi, yanlarında getirdiği kesici aletlerle, uzun uğraşlar soncunda kapıyı açmayı başardı. İçeri giren 4 hırsız, 50 bin TL değerindeki dev makaralara sarılı elektrik kablolarını alarak minibüsün yan kapısından yüklemeye başladı.
Ancak dev makaralardan biri, minibüsün yan kapısından geçmedi. Bu kez minibüsün yönünü çeviren hırsızlar, dev makarayı aracın arka kapısından uzun uğraşlar sonunda yükledi. Çevredeki vatandaşlara da aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları bu kadarına da “pes arttık” dedirtti. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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