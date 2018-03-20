Pendik’te denizde bulunan cesede lodos engeli Haberi

-Deniz polisin cesedi almaya çalışması

-Olay yerine gelen itfaiye

-Olayı izleyen vatandaşlar

-Denizdeki dalgalardan görüntü

-Cesedin dalgıçlar tarafından çıkarılması

-Olaydan genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Deniz yüzeyindeki ceset lodos nedeniyle uzun çalışmalar sonucunda çıkarıldı- Deniz yüzeyindeki ceset, dalgıçlar tarafından çıkarıldı İSTANBUL



- Pendik’te deniz yüzeyinde fark edilen bir ceset, lodosun etkisi ile uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Denizde oluşan dalgalar, deniz polisinin çalışmalarına engel olurken, ceset olay yerine gelen dalgıçlar tarafından alındı. Pendik sahilde, 15 Temmuz Şehitler Camii’nin karşısında deniz yüzeyinde vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, polise bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesede uzun süre müdahale edemedi. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Deniz polisi denizden, polis ve itfaiye ise karadan deniz yüzeyindeki cesedi bir süre takip etti. Uzun süren bekleyişin ardından olay yerine gelen dalgıçlar, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar, dalganın etkili olduğu denizden güçlükle çıkardı. Erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen ceset ile ilgili polis, kimlik tespit çalışması başlattı. (ME- ÖY-

