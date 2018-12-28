Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın yaşamını yitirdi İzle

-Olay yerindeki kovanlardan görüntüler

-Ekiplerin incelemelerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahalesi ve kadının ambulansa bindirilme görüntüsü

-Kadının fotoğrafı



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de halk pazarında iki kişi arasında çıkan kavgada seken kurşunun başına isabet eden kadın 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çanakkale’de 18 Aralık Salı günü halk pazarında iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (MY

