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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın yaşamını yitirdi İzle

Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın yaşamını yitirdi İzle

Olayın yaşandığı pazar yerinden görüntüler

Alışveriş Akkale Halk Pazarı 

-Olay yerindeki kovanlardan görüntüler
-Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
-Sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahalesi ve kadının ambulansa bindirilme görüntüsü
-Kadının fotoğrafı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de halk pazarında iki kişi arasında çıkan kavgada seken kurşunun başına isabet eden kadın 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çanakkale’de 18 Aralık Salı günü halk pazarında iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (MY
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