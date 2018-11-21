Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parkta oynayan minik Hiranur'u vuran şüpheliye hapis istemi İzle

Parkta oynayan minik Hiranur'u vuran şüpheliye hapis istemi İzle

Arşiv Görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Küçük Kız Diana Hapis İstemi Çocuk Parkı 


- Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddia edilen B.B. hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, şüphelinin küçük kıza yakın mesafeden hedef alarak ateş ettiği belirtildi. Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddia edilen B.B.(26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan’ın Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatıldı. Aynı siteye yakın binada oturan B.B.’nin savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği kaydedildi. “Evinin penceresinden tek el silah sesi duyuldu” Toplanan delillere göre şüphelinin site içerisinde bulunan çocuk parkında oynayanları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların aynı alanda oynadıkları sırada B.B.’nin evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu anlatıldı. Bir süre sonra Hiranur Demircan’ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı, mağdurenin sırtında bulunan kurşunun çıkartılamadığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirtilen silahın bulunamadığı kaydedildi. Mesafenin yaklaşık 5 metre olduğu tespit edildi Bilirkişi tarafından olay yerinde hazırlanan rapora göre, şüphelinin ikametindeki pencerenin camında bulunan sinekliğin küçük olarak delindiği, pencerenin önünde beton duvarda sıyrılmış kırık beton izlerinin olduğunun tespit edildiği, şüphelinin bulunduğu yer ile mağdurenin vurulduğu mesafenin toplam 4.67 metre olduğunun belirtildiği anlatıldı. Mağdurenin vücudunda bulunan kurşunun daha sonra yapılan operasyona çıkarıldığı ve kriminal incelemeye gönderildiği kaydedildi. “Yakın mesafeden hedef alarak ateş etmiş” Şüphelinin yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatıldı. Şüphelinin kastının yakın mesafeden ateş edip amacının ses çıkararak oynayan çocuklara sinirlendiğinden sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. 23 yıla kadar hapsi istendi İddianamede şüpheli B.B.’nin “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ne Olmuştu? Pendik’te 21 Ağustos 2018 tarihinde Dumlupınar Mahallesi Ekspress sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli B.B., çıkarıldığı mahkemece “olası kastla yaralama” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Dünya Bu Kadını Konuşuyor!Dünya Bu Kadını Konuşuyor!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı